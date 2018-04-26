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Конгрессмены указали Госдепу на прославление властями Украины нацизма
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Конгрессмены указали Госдепу на прославление властями Украины нацизма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Группа из 56 американских конгрессменов обратилась в Госдеп, обратив внимание на восхваление нацистов на Украине и в целом на проявление антисемитизма и восхваления коллаборационистов в ряде европейских стран, в том числе в Польше.
В документе, опубликованном на сайте члена палаты представителей Ро Ханны, сообщается, что конгрессмены выразили озабоченность в связи с прославлением на Украине «нацистских коллаборационистов Степана Бандеры и Романа Шухевича», а также ОУН — УПА, передает РИА «Новости».
«В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством», — говорится в обращении.
Конгрессмены указали на то, что Украина спонсирует ревизионизм в отношении Холокоста, также в стране присутствуют иные формы антисемитизма. Они призвали Госдеп вместе с правозащитниками «противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости».
Также конгрессмены считают, что правительства Польши и Украины нужно призвать отмежеваться от «искажения информации о холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом».
Обращение адресовано и.о. госсекретаря Джону Салливану.
Напомним, на Украине происходит героизация пособников нацистов, которых Киев, вопреки историческим фактам, пытается обелить. Киев называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.
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