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Киев согласился обеспечить права болгар на изучение родного языка
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Киев согласился обеспечить права болгар на изучение родного языка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министры образования Украины и Болгарии Лилия Гриневич и Красимир Валчев подписали декларацию об обеспечении прав болгарских нацменьшинств изучения родного языка на Украине.
«Мы рады, что, наконец, удалось подписать декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии, изучать родной язык и учиться ему», — приводит слова Гриневич пресс-служба министерства образования.
По ее словам, Украина реализует все рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании».
«В декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарский меньшинство будет необходимые условия для изучения и обучения на родном языке. Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка «как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в декабре Венецианская комиссия раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.
В документе комиссии отмечалось, что норма закона об образовании «обеспечивает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, например на болгарском, венгерском, румынском и польском», однако «новый закон не дает решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка».
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