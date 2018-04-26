Киев согласился обеспечить права болгар на изучение родного языка

Болгарии Министры образования Украины Лилия Гриневич и Красимир Валчев подписали декларацию об обеспечении прав болгарских нацменьшинств изучения родного языка на Украине.

«Мы рады, что, наконец, удалось подписать декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии, изучать родной язык и учиться ему», — приводит слова Гриневич пресс-служба министерства образования

По ее словам, Украина реализует все рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании».

«В декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарский меньшинство будет необходимые условия для изучения и обучения на родном языке. Стороны отдельно подтвердили важность изучения государственного языка «как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в декабре Венецианская комиссия раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.