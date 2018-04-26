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Лукашевич заявил о повышении риска провокаций в Донбассе
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Лукашевич заявил о повышении риска провокаций в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Риск провокаций возрастает в связи с переименованием операции в «операцию объединенных сил» и предстоящими майскими праздниками, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"В связи с переименованием карательной операции в «операцию объединенных сил» и предстоящими майскими праздниками возрастает риск провокаций. Наблюдатели должны удвоить бдительность, нарастить патрулирование у линии соприкосновения, внимательно разбираться во всех обстоятельствах обстрелов и их последствий", — заявил постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Он вновь призвал руководство СММ не поддаваться давлению со стороны принимающего государства, а в случае обстрелов гражданской инфраструктуры, ранения и гибели мирных жителей незамедлительно фиксировать эти происшествия и докладывать о них.
"В наиболее трагических случаях, когда есть пострадавшие мирные жители, необходимо выпускать специальный доклад. Жизни людей достойны большего внимания, чем техника. Необходимо четко называть цели: строения, объекты инфраструктуры, подвергшиеся атаке. Следует восстановить практику четкого указания, откуда велся обстрел", — добавил Лукашевич.
Он подчеркнул, что именно Киев, а не Луганск на систематической основе упорно срывает все попытки завершить разведение сил в районе Станицы Луганской, в то время как представители Киева в Контактной группе это даже не стараются скрыть.
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