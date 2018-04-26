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Лукашевич: нужен доклад миссии ОБСЕ о радикальном национализме на Украине
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Лукашевич: нужен доклад миссии ОБСЕ о радикальном национализме на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Необходим доклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости в этой стране, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Давно назрел тематический доклад СММ о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости на Украине. Целесообразно интенсифицировать наблюдательную деятельность в местах компактного проживания нацменьшинств. Требуется мониторинг ситуации с русским языком и языками меньшинств", — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Он добавил, что внимания СММ заслуживают нападения на православную церковь, преследования журналистов, ограничения свободы слова и препятствия независимому правосудию.
"Видим, что миссия следит за делами Василия Муравицкого, Надежды Савченко… Предлагаем наблюдателям в рамках этой работы посетить их в тюрьмах. Требует внимания и состояние многочисленных других политзаключенных на Украине", — добавил российский постпред при ОБСЕ.
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