Лукашевич: нужен доклад миссии ОБСЕ о радикальном национализме на Украине

"Давно назрел тематический доклад СММ о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости на Украине. Целесообразно интенсифицировать наблюдательную деятельность в местах компактного проживания нацменьшинств. Требуется мониторинг ситуации с русским языком и языками меньшинств", — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он добавил, что внимания СММ заслуживают нападения на православную церковь , преследования журналистов, ограничения свободы слова и препятствия независимому правосудию.