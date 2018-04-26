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Политолог: Украина отменила вузы «для галочки»
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Политолог: Украина отменила вузы «для галочки» 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины отменило термин «высшее учебное заведение». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
В соответствии с законом об образовании вузы теперь будут называться «заведениями высшего образования», говорится в статье.
Кроме того, кабмин уравнял деятелей культуры с учеными в получении звания доцента. Также ликвидирована аттестация школ и функции инспектирования в местных органах власти.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал реформу профессионально-технического образования, направленную на то, чтобы граждане не уезжали из страны на заработки.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо рассказал, что, по его мнению, стоит за реформой образования на Украине.
"Система высшего образования на Украине уже не первый год страдает от различного рода непрофессиональных реформ. Реформы в украинской образовательной сфере делаются для галочки. Чиновники рапортуют о евроинтеграционных процессах, но на самом деле украинское образование не приблизилось к европейским стандартам, а лишь из года в год теряет свои научные наработки. И качество образования на Украине, к сожалению, снижается. Очень часто чиновники из министерства образования больше играют в политику, чем занимаются реальными вопросами: повышением качества образования, стипендий и заработанных плат педагогам и преподавателям", — сказал Иван Мезюхо.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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