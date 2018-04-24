«Доверенному лицу Путина» предъявили обвинение в госизмене на Украине

Украинские правоохранители предъявили обвинение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)

задержанной

накануне женщине, которая, по данным Генпрокуратуры Украины, выступала доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Задержанному на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму , сообщено о подозрении в совершении государственной измены", — сказала она в эфире телеканала

Имя задержанной женщины украинские силовики по-прежнему не называют. Между тем СМИ выяснили, что речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Елене Одновол

Сначала об этом сообщило украинское

"Общественное радио". Затем информацию подтвердили в самой организации «Волонтеры Победы».

Так, на ее официальном

сайте

говорится, что Елена ехала на Украину к родственникам. При этом утверждается, что Одновол является гражданкой России , а не Украины. Ее задержание в организации называют «политической провокацией».

Также в организации уверяют, что, вопреки заявлениям украинских силовиков, Одновол не была доверенным лицом Путина на прошедших выборах президента РФ. Она является координатором группы волонтеров в региональном штабе главы государства, рассказал сайту

URA.ru пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

По его словам, сейчас члены общественного движения пытаются связаться с девушкой, чтобы выяснить ее местоположение и другие подробности. Однако пока безуспешно — у Одновол выключен телефон. Представители общественного движения «Волонтеры Победы» с самого утра 24 апреля пикетируют посольство Украины, требуя освободить активистку.

По мнению экспертов, женщине грозит серьезный тюремный срок. Об этом заявила в эфире радио Sputnik адвокат Мария Ярмуш.

Накануне о задержании женщины сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко . По его данным, задержанная является гражданкой Украины. По данным

СМИ, она была задержана, когда проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом.

Луценко отмечал, что задержанная гражданка, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации «Волонтеры Победы», организовала и проводила в Крыму незаконный сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты.

Тем самым она, по словам Луценко, проводила «подрывную деятельность» и нанесла «ущерб суверенитету» и Украины, и ее «территориальной целостности и неприкосновенности».

Начальник управления украинской прокуратуры Крыма Игорь Поночовный сообщал, что украинские силовики вышли на злоумышленницу благодаря информации в СМИ, которая находится в свободном доступе.

"Она (злоумышленница) была установлена ​​еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно", — заявил Поночовный.

Напомним, Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного на полуострове 16 марта 2014 года. На Западе

сочли