Вслед за «Нордом»: Киев перегораживает фарватеры

Прилежные ученики Запада — киевские власти пытаются сделать Крым «токсичным» для всего мира. Украина , вероятно, попросит США и страны Евросоюза прекратить допускать в их порты все суда, побывавшие в портах полуострова. Государственная принадлежность судов, по мнению Киева, значения не имеет. Необходимое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ожидается в ближайшее время.

Предлагаемая мера должна стать третьим, завершающим этапом политической «многоходовки» Киева. До этого предполагается запретить всем иностранным судам, побывавшем в Крыму, хоть когда-либо заходить в территориальные воды Украины. Подобный запрет для российских судов, фактически, уже введен. Его поддержало правительство Украины

Идеология новой санкционной меры незамысловата. По словам ее инициатора — министра инфраструктуры Владимира Омельяна, запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя ».

Греции, Румынии и Италии. На Украине идеологически готовиться к подобным санкциям начали еще в 2014 году. Тогда в Киеве был запущен интернет-проект «Майдан иностранных дел», фиксирующий все суда, рискнувшие хоть раз встать к причалам полуострова. Заодно поставили на строгий учет и самолеты, совершавшие посадки в Симферополе . Как и следовало ожидать, большинство воздушных и морских судов, попавших с той поры в базу данных «Майдана иностранных дел», принадлежат России . Но немало и из Турции

По словам председателя наблюдательного совета БФ «Майдан иностранных дел» Андрея Клименко, рано или поздно практика захода любых судов в порты Крыма может обернуться арестами «нарушителей» в украинских или иностранных портах, а также штрафами для их экипажей. Причем, этой своей «голубой мечтой» Клименко поделился более трех лет назад. С той поры, выходит, и закипела работа.

Очевидно, захват российского рыболовецкого судна «Норд», приписанного к Керчи , оказался своеобразным пилотным проектом намечающейся политической кампании. Киев таким образом продемонстирировал решимость идти на крайние меры. Чего, увы, нельзя сказать о Москве . Даже если для вызволения экипажа «Норда» и предприняты невидимые публике дипломатические шаги — они продемонстрировали только робость России и неготовность отвечать ударом на удар.

Заметив это, Запад, полагаю, вполне может согласиться на предлагаемые Украиной ограничения и действительно закрыть вход в свои порты для всех побывавших в Крыму судов. Тем более, что прецедент уже был. Ранее США в рамках санкций против КНДР устанавливали запрет на посещение своих территориальных вод судами, побывавшими в портах Северной Кореи. А с учетом, что в принятом США законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» Россия и КНДР определены в одну категорию фактически — стран-изгоев, никаких принципиальных различий в описанных двух ситуациях не просматривается. Просьба Киева с большой долей вероятности вполне может быть удовлетворена Вашингтоном.

Однако, возможно и обратное. Ведь аналогичные угрозы Киева в отношении побывавших в Крыму воздушных, а не морских судов, пока нигде в мире не реализованы. Несмотря на то, что свирепый «Майдан иностранных дел» все минувшие годы исправно фиксирует самолеты российских авиакомпаний, приземляющиеся в Симферополе, эта информация остается невостребованной. Летали и летаем, куда хотим.

По мнению политолога, доцента Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергея Киселева , Россия сможет обезопасить свои суда и соблюсти другие интересы, лишь заняв жесткую наступательную позицию в отношении Киева.

— Я лично знаю людей из этого «Майдана иностранных дел», беглецов из Крыма. В том числе и нашего бывшего секретаря обкома комсомола, который просто с ума сошел. Я ним вместе работал…

— Да. Он очень хорошо устроился в украинский период. И когда лишился источника дохода злоба стала питать все его поступки. Мы о них было уже забыли, но он, тем не менее, свою деятельность проводит. У Клименко есть в Крыму реальные осведомители, которые регулярно сообщают интересующие «Майдан иностранных дел» сведения.

«СП»: — И вот теперь на эти сведения в Киеве ищут «покупателей» за океаном…

— Конечно, Украина рассчитывает на поддержку со стороны США, Евросоюза и так называемого «мирового сообщества». Которое, как мы знаем, состоит из двадцати с небольшим стран. Такая опасность существует. Ведь попытки ареста судов, в частности — турецких, которые заходили в крымские порты, уже предпринимались. Но учитывая последние тенденции, высказывания крупных западных предпринимателей за отмену антироссийских санкций, я не думаю, что эта позиция Украины найдет широкую поддержку в Европе и США.

Если говорить о сути уже принятого на днях решения по запрету российским судам заходить во внутренние воды Украины, то это просто глупость. Потому что Киев таким образом еще больше ограничил себя в экономических связях с Россией. Причем, очень своебразно, выборочно.

Это все выглядит как мелкие пакости. Как раз от этой черты украинской националистической элиты крымчане и сбежали с превеликим удовольствием. К тому же с нашей, российской, стороны, были высказывания о возможных ответных мерах в сфере судоходства в Керченском проливе.

«СП»: — Считаете ли вы приемлемой мерой перекрытие Керченского пролива для украинских судов в случае «беспредела» со стороны Киева?

— Насколько мне известно, сейчас, после истории с «Нордом», усиливается российская патрульная группировка в Азовском море и на всем азовском побережье. Хотя я не думаю, что российские военные опустятся до задержания гражданских судов под украинским флагом. Но вот с военными можно поступить строже.

Можно существенно ограничить сферу мореплавания для военных кораблей Украины. Сопровождать их таким образом, чтобы они чувствовали себя крайне неуютно в море, потому что его контролирует Россия.

Но в любом случае России надо думать не только о судоходстве. Ведь есть определенные ограничения и на воздушном транспорте. Заметьте: на специализированных сайтах, где отмечены все самолеты в воздухе, над большей частью Украины — пустое пространство. То есть — все международные воздушные коридоры давно проложены в стороне от границ этой страны. На этом Киев теряет большие деньги. Хотя и Россия, удлиняя маршруты, тоже многое теряет.

«СП»: — А здесь какие меры можно предпринять?

— Честно говоря, России нужно выработать серьезную стратегию отношений к Украине как таковой. И в транспортной сфере, и в экономике вообще. Потому что, с одной стороны, мы видим недружественные шаги Украины. А с другой одновременно наращиваем товарооборот с нею же по ряду позиций. Так нельзя. Со стороны России должны быть предприняты жесткие, возможно, — ассимитричные шаги, чтобы таких идей в Киеве больше не возникало.

На самом деле, все зависит о большой политики. Если какая-нибудь страна из числа участвующих в санкционной политике, та же Турция, начнет отправлять свои самолеты в великолепный новый международный аэропорт Симферополя, то все потуги Киева закончатся ничем. А это рано или поздно произойдет.

«СП»: — Как можно «поддавить» ситуацию?

— Смешно, когда такую огромную страну, как Россия и такой регион как Крым пытаются блокировать страна, не обладающая для этого никаким потенциалом. Блокада, безусловно, будет прорвана. Но мы и сами тоже не дорабатываем. Россия почему-то не выносит всерьез на международную арену вопросы водной, продуктовой, транспортной, энергетической блокады Крыма со стороны Украины. Утверждая, что полуостров — якобы территория Украины, Киев, получается, осуществляет геноцид своего населения. Которое, по большей части, себя таковым, конечно, не считает.

Иначе говоря, Украина просто ведет против России войну. Пусть и невоенными методами.

В конечном итоге, пакости Киева приведут к кумулятивному эффекту. И ударят по тем, кто принимает эти решения так, что им мало не покажется.