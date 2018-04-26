Эксперт: Украинская власть боится первого дня мира после окончания войны в Донбассе

Аналитик подчеркнул, что у Петра Порошенко нет стратегического видения, что будет после прекращения АТО и вообще конфликта в Донбассе. При этом, сказал Быков, в законе «о реинтеграции Донбасса» нет ни одного слова о действительной и качественной реинтеграции украинских территорий.

«Основной смысл данного закона — предоставить на законодательном уровне статус агрессора Российской Федерации , унормировать использование вооруженных сил Украины и отменить понятие АТО. Так как ситуация последних лет дает возможность гражданам обращаться в суд на основании закона о борьбе с терроризмом. И суды не могут принять иное решение кроме как о моральной и материальной компенсации со стороны государства потерь, которые понесли люди в зоне АТО», — сообщил эксперт.

По его утверждению, украинская власть не знает и не понимает и не хочет понимать и предпринимать существенные действия, направленных на реальное прекращение военного конфликта на Донбассе.

Мало того, добавил он, «власть боится первого дня мира», поскольку этот день станет решающим и сложным как для власти, так и для украинского общества независимо от того, кто будет президентом Украины.

А единственным стратегическим решением по урегулированию ситуации Быков назвал концепцию проекта закона «о прощении», которую продвигает фракция «Батькивщина».