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Эксперт: Украинская власть боится первого дня мира после окончания войны в Донбассе
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Эксперт: Украинская власть боится первого дня мира после окончания войны в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Аналитик подчеркнул, что у Петра Порошенко нет стратегического видения, что будет после прекращения АТО и вообще конфликта в Донбассе. При этом, сказал Быков, в законе «о реинтеграции Донбасса» нет ни одного слова о действительной и качественной реинтеграции украинских территорий.
«Основной смысл данного закона — предоставить на законодательном уровне статус агрессора Российской Федерации, унормировать использование вооруженных сил Украины и отменить понятие АТО. Так как ситуация последних лет дает возможность гражданам обращаться в суд на основании закона о борьбе с терроризмом. И суды не могут принять иное решение кроме как о моральной и материальной компенсации со стороны государства потерь, которые понесли люди в зоне АТО», — сообщил эксперт.
По его утверждению, украинская власть не знает и не понимает и не хочет понимать и предпринимать существенные действия, направленных на реальное прекращение военного конфликта на Донбассе.
Мало того, добавил он, «власть боится первого дня мира», поскольку этот день станет решающим и сложным как для власти, так и для украинского общества независимо от того, кто будет президентом Украины.
А единственным стратегическим решением по урегулированию ситуации Быков назвал концепцию проекта закона «о прощении», которую продвигает фракция «Батькивщина».
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