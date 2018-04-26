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Экс-премьер Украины хочет вернуться в страну и жить на скопленное
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Экс-премьер Украины хочет вернуться в страну и жить на скопленное 

News.ru 1 час назад
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции вступил в перепалку с украинской журналисткой, поинтересовавшейся, на какие средства он сегодня живет.
— На паперть хожу. Снимаю кепку и собираю. Вам такой ответ хотелось услышать? Наверное, какой-то другой, — резко заявил он.
При этом политик заметил, что украинские СМИ не интересует ситуация в самой Украине, где ВВП упал в 2 раза, доходы населения — в 2,5 раза, около 10 млн человек покинули страну, закрылись основные предприятия.
Он также обратил внимание, что за 4 года, в течение которых против него ведутся уголовные дела, украинские журналисты ни разу не пытались разобраться в происходящем. Напомнив о своих заслугах, он поинтересовался у журналистки о том, что нынешние власти сделали для Украины.
Как пояснил далее бывший глава украинского правительства, у него достаточно сбережений, чтобы жить скромно.
— Я не жалуюсь. Достаточно. Вас это устраивает? — обратился он к журналистке, продолжив в довольно грубой форме обвинять украинские власти и СМИ. — Я знаю, кто Ваш хозяин, девочка, уважаемая. Чтобы такой вопрос задать, извилин много не надо.
Резкие выражения Николая Азарова вынудили ведущего призвать его к корректности и уважению к коллеге, выполняющей профессиональный долг. Политик подчеркнул, что с уважением относится к честным журналистам, которым сейчас на Украине «зажимают рот», и вспомнил погибшего Олеся Бузину и Анатолия Шария. При этом заявил: он готов отвечать на вопросы, однако «здесь совсем другой заказ».
— Я с удовольствием вернусь в Украину и буду жить на те сбережения, которые у меня еще есть, на ту законную пению, которую я получаю, на ту академическую стипендию, которую я должен получать, а мне ее не выплачивают, — подытожил он.
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