Ещё
Двое жителей Докучаевска погибли при обстреле силовиков, заявили в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое жителей Докучаевска погибли при обстреле силовиков, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Докучаевске, заявил в четверг РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате обстрела украинскими силовиками Докучаевска погибли двое мирных жителей", — сказал собеседник агентства. Эту информацию РИА Новости подтвердили и в администрации Докучаевска.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
РИА Новости: последние новости
Украинский министр возмутился поездками украинцев на отдых в Крым Бывший премьер Украины Азаров рассказал о "скромной жизни" в России Захарченко заявил, что вывез в Россию документы о госперевороте
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях120
Собчак смогла договориться с Киевом299
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США51
Макаревич снова оскорбил россиян1157
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение