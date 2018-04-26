Жителя Одессы задержали за распространение антиукраинских листовок

"Правоохранители установили, что житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что во время обыска у злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинской продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодноӥ оружия.

Изъятии предметы направлены для проведения экспертизы.