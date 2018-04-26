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Жителя Одессы задержали за распространение антиукраинских листовок
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Жителя Одессы задержали за распространение антиукраинских листовок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе местного жителя в распространении сепаратистских открыток, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Правоохранители установили, что житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что во время обыска у злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинской продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодноӥ оружия.
Изъятии предметы направлены для проведения экспертизы.
Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция Одессы с 28 апреля перейдет на усиленный режим работы в связи с майскими праздниками и памятными мероприятиями, посвященными годовщине трагедии «2 мая».
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