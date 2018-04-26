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Украинские власти переименовали вузы в ЗВО
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Украинские власти переименовали вузы в ЗВО 

Мир24 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Правительство Украины отказалось от термина вуз — высшее учебное заведение — на территории страны. Теперь вместо него будут говорить «заведение высшего образования», сообщается на сайте Министерства образования и науки страны.
Такое изменение произведено в соответствии с законом об образовании. Помимо переименования, постановление снижает требования для получения ученой степени людям с инвалидностью и уточняет требования лишения ученых званий.
Закон об образовании принят на Украине 25 сентября 2017 года. Самым скандальным его положением стал запрет образования на языках национальных меньшинств. Закон возмутил ряд стран, в том числе Россию, Румынию и Польшу. Жестче всего отреагировала Венгрия, власти которой пообещали блокировать любые инициативы ЕС, которые способствуют большей интеграции Украины в европейское сообщество.
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