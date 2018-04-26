Дмитрий Корнейчук: Порошенко не будет выплачивать компенсации жителям Донбасса

«Cуть в том, что сейчас в зоне АТО создается четкая вертикаль, подчиненная президенту страны, Генштабу . А Нацгвардия и, в частности, Аваков теряют возможности как-либо влиять на ситуацию в Донбассе, устраивая там потенциальные провокации. Потому что не секрет, что входящие в структуру НГ добробаты иногда самостоятельно начинали вылазки в серую зону, которые приводили к активной фазе боев», — объяснил эксперт.

А благодаря внедрению Операции Объединенных Сил глава украинского государства Петр Порошенко имеет возможность выполнить свои обязательства перед Вашингтоном в рамках, как это называет Корнейчук , «большой сделки» и «плана Путина-Трампа» — отведение своих войск (со своей стороны, Москва это сделает руками ЛНР и ДНР), на место которых зайдет миротворческая миссия ООН

Убирается термин АТО, который ассоциируется с Порошенко и с войной. Избавляясь от этого термина, власть старается похоронить негатив, связанный с антитеррористической операцией.

«Подразумевается, что это должно улучшить имидж Порошенко, а граждане должны с чистого листа рассматривать ситуацию на Донбассе, как противодействие российской агрессии», — подметил Корнейчук.

Что касается закона об «оккупированных территориях» (который, по словам аналитика, прикрывал закон «об особом статусе Донбасса»), связанного с законом «о реинтеграции Донбасса», там есть пункт, который предусматривает, что вся ответственность за произошедшие и потенциальные разрушения ложится не на Украину , а на противника.

«Так, у государства появился механизм, чтобы не выплачивать компенсации тем жителям Донбасса, которые подавали и будут подавать в суд на Украину за использование армии на Донбассе», — предполагает политолог.