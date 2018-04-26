Захарова: попытки Украины создать «карманную церковь» расходятся с интересами народа 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Стремление Украины создать автокефальную церковь идет вразрез с интересами украинского народа и способно усугубить раскол в обществе.
Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
"Речь идет о намерении нынешних украинских властей учредить полностью подконтрольную себе, карманную церковь, костяк которой составили бы абсолютно никем не признанные раскольнические структуры, — заявила Захарова, — Попытки реализации подобного сценария, который вызывает крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, просто идут вразрез с интересами непосредственно украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее углубление раскола в обществе".
Представитель МИД отметила, что в подобных действиях со стороны проявляется стремление «принести в жертву русофобской политике уже и религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее Конституции и, видимо, еще и переписать православные каноны».
17 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви, что позволит создать в стране единую поместную православную церковь. Верховная рада на прошлой неделе поддержала обращение президента.