Захарова: попытки Украины создать «карманную церковь» расходятся с интересами народа

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Стремление Украины создать автокефальную церковь идет вразрез с интересами украинского народа и способно усугубить раскол в обществе.

"Речь идет о намерении нынешних украинских властей учредить полностью подконтрольную себе, карманную церковь, костяк которой составили бы абсолютно никем не признанные раскольнические структуры, — заявила Захарова, — Попытки реализации подобного сценария, который вызывает крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, просто идут вразрез с интересами непосредственно украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее углубление раскола в обществе".

Представитель МИД отметила, что в подобных действиях со стороны проявляется стремление «принести в жертву русофобской политике уже и религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее Конституции и, видимо, еще и переписать православные каноны».