Захарченко заявил, что вывез в Россию документы о госперевороте

Украины МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Экс-глава МВД Виталий Захарченко заявил, что вывез с Украины в РФ документы по поводу госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на «майдане», пообещал передать их суду. "Первым законом, который был принят на Украине Верховной радой , был закон, согласно которому все улики и доказательства в отношении людей, принимавших участие в государственном перевороте, подлежат уничтожению. Кто эти документы сохранит или каким-то образом начнет проводить расследование в отношении людей, осуществлявших госпереворот, будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, безусловно, документы я с Украины вывез", — сообщил Захарченко на пресс-конференции. "Эти документы я буду предоставлять тому суду, который реально, объективно, всесторонне решит провести расследование", — добавил он.