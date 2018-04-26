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Захарченко заявил, что вывез в Россию документы о госперевороте
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Захарченко заявил, что вывез в Россию документы о госперевороте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что вывез с Украины в РФ документы по поводу госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на «майдане», пообещал передать их суду.
"Первым законом, который был принят на Украине Верховной радой, был закон, согласно которому все улики и доказательства в отношении людей, принимавших участие в государственном перевороте, подлежат уничтожению. Кто эти документы сохранит или каким-то образом начнет проводить расследование в отношении людей, осуществлявших госпереворот, будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, безусловно, документы я с Украины вывез", — сообщил Захарченко на пресс-конференции.
"Эти документы я буду предоставлять тому суду, который реально, объективно, всесторонне решит провести расследование", — добавил он.
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