Солист «Океан Ельзи» может стать новым президентом Украины 

Политтехнолог присматриваются к кандидатуре музыканты Святослава Вакарчука как возможного кандидата в президенты Украины. Об это журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев в 2014 г.
«Сейчас пытаются раскачать Вакарчука. После Тимошенко он сейчас в президентском рейтинге на третьем месте. Но у Вакарчука сейчас такой рейтинг не как у политика, а рейтинг артиста, человека, который знаменит и которого как артиста знают на территории Украины. Политика и участие в выборах это несколько другая ситуация. Тем не менее, сейчас его смотрят некоторые политтехнологи, чтобы он участвовал в выборах», — сказал Клуев.
Вместе с тем, по его мнению, говорить о том, что сейчас появится какая-то звезда, которая моментально станет лидером рейтинга и будет президентов, спикером, пока рано.
Согласно проведенным опросам, лидером рейтинга кандидатов в президенты на дынный момент является Юлия Тимошенко, у которой он вырос только за последний месяц на 1,5% и «есть тенденция к росту». А вот нынешний президент Петр Порошенко — только четвертый.