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На Майдане работали три независимые группы снайперов
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На Майдане работали три независимые группы снайперов 

BFM.RU 37 минут назад
На Майдане в Киеве в ходе госпереворота в 2014 году действовали три независимые группы снайперов. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, передает ТАСС.
Первые — те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на Майдан, вторая группа — «грузинские снайперы». Третья — «третья сила». По словам министра, последняя группа была наиболее подготовлена, появилась и ушла из центра Киева тайно.
«Так же тайно им доставили оружие и скрытно его унесли», — сказал Захарченко.
Он пообещал назвать фамилии людей из третьей группы «снайперов Майдана», когда придет время, поскольку сейчас это небезопасно. Экс-министр отметил, что с первых дней переворота ведет собственное расследование, ходе которого сумел не только вывести с Украины папки с документами и свидетельствами о преступлениях, но и с помощью своих соратников добыл дополнительные сведения.
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