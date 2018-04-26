Беглый украинский министр рассказал о расстреле Майдана тремя группами снайперов

«Три группы, разные категории: первые — те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на Майдан (В феврале 2016 года активист Майдана Иван Бубенчик рассказал о том, что за два года до это он первым начал стрелять по бойцам спецназа во время противостояния в центре Киева — прим. «Ленты.ру» ), вторая группа — «грузинские снайперы» (в феврале о своей причастности к расстрелам заявили трое грузинские военнослужащих — прим. «Ленты.ру»). Третья — «третья сила»», — сообщил Захарченко.

По его словам, именно последняя группа была наиболее подготовлена, эти люди появились и ушли из центра Киева тайно. «Также тайно доставили им оружие и также тайно его унесли. Придет время, и мы назовем фамилии этих людей, сегодня это небезопасно», — пообещал Захарченко.

«Я с первых дней переворота веду собственное расследование. Сумел не только вывезти с Украины папки с документами, свидетельствами о преступлениях, но и с помощью своих соратников добыть дополнительные сведения», — рассказал он.