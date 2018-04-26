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Беглый украинский министр рассказал о расстреле Майдана тремя группами снайперов
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Беглый украинский министр рассказал о расстреле Майдана тремя группами снайперов 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Стрельба по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов на Евромайдане в Киеве в феврале 2014 года осуществлялась тремя группами снайперов, которые действовали независимо друг от друга. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, передает ТАСС.
«Три группы, разные категории: первые — те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на Майдан (В феврале 2016 года активист Майдана Иван Бубенчик рассказал о том, что за два года до это он первым начал стрелять по бойцам спецназа во время противостояния в центре Киева — прим. «Ленты.ру»), вторая группа — «грузинские снайперы» (в феврале о своей причастности к расстрелам заявили трое грузинские военнослужащих — прим. «Ленты.ру»). Третья — «третья сила»», — сообщил Захарченко.
По его словам, именно последняя группа была наиболее подготовлена, эти люди появились и ушли из центра Киева тайно. «Также тайно доставили им оружие и также тайно его унесли. Придет время, и мы назовем фамилии этих людей, сегодня это небезопасно», — пообещал Захарченко.
«Я с первых дней переворота веду собственное расследование. Сумел не только вывезти с Украины папки с документами, свидетельствами о преступлениях, но и с помощью своих соратников добыть дополнительные сведения», — рассказал он.
В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров, включая Захарченко, покинули территорию страны.
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