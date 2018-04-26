Австрия планирует перевозить грузы из Китая через Украину

В апреле 2018 года был осуществлен пилотный рейс контейнерного поезда по маршруту Китай Австрия , который проследовал по территории Украины . Поезд состоял из 40 вагонов, перевозки осуществлялись в контейнерах на фитинговых платформах.

Во время встречи обсуждалась возможность выделения отдельной нитки графика по маршруту и использования контрейлерных платформ.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры планирует организацию так называемых мультимодальных перевозок в рамках Стратегии стабильного развития логистики до 2030 года. За счет этого доставка грузов по территории Украины может стать дешевле и удобнее за счет организации единой системы перевозок всеми видами транспорта.

Речь идет о расширении возможностей перемещения груза по запланированному маршруту, без перегрузки (например, в одном и том же контейнере), но с использованием разных транспортных средств (наземных, водных, воздушных), чтобы как можно скорее доставлять товар заказчику.