Австрия планирует перевозить грузы из Китая через Украину 

В апреле 2018 года был осуществлен пилотный рейс контейнерного поезда по маршруту Китай — Австрия, который проследовал по территории Украины. Поезд состоял из 40 вагонов, перевозки осуществлялись в контейнерах на фитинговых платформах.
Во время встречи обсуждалась возможность выделения отдельной нитки графика по маршруту и использования контрейлерных платформ.
Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры планирует организацию так называемых мультимодальных перевозок в рамках Стратегии стабильного развития логистики до 2030 года. За счет этого доставка грузов по территории Украины может стать дешевле и удобнее за счет организации единой системы перевозок всеми видами транспорта.
Речь идет о расширении возможностей перемещения груза по запланированному маршруту, без перегрузки (например, в одном и том же контейнере), но с использованием разных транспортных средств (наземных, водных, воздушных), чтобы как можно скорее доставлять товар заказчику.