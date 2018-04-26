Экс-командующий войсками МВД Украины заявил, что Янукович был против кровопролития

"Я свидетель того, что Янукович делал все, чтобы не пролилась ни одна капля народной крови", — указал он.

Кроме того, по словам Шуляка, присутствующие на пресс-конференции свидетели «имеют неопровержимые факты, доказательства, что в стране [в 2014 году] произошел госпереворот». «Что оппозиция устроила расстрелы, и что оппозиция участвовал в склонении к измене офицеров минобороны с целью принудить их к выступлению на стороне оппозиции, — подчеркнул он. — Небесная сотня для них — расходный материал, они бы отправили еще сотню небесных сотен».

"На сегодняшний день, если эти показания дойдут до суда, то принять решение будет сложно, поэтому они [нынешние власти] решили просто не слушать свидетелей защиты. Они сегодня ведут войну против народа Донбасса, и закон о реинтеграции, и изменение АТО. Нисколько людей не тревожат сотни тысяч погибших", — подчеркнул он.

"Цель одна — удержаться у власти", — заключил Шуляк.