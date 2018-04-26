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Экс-глава МВД Украины: на «майдане» действовали три независимых группы снайперов
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Экс-глава МВД Украины: на «майдане» действовали три независимых группы снайперов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Три независимых друг от друга группы снайперов действовали в центре Киева во время государственного переворота в феврале 2014 года.
Об этом в четверг в ТАСС на пресс-конференции свидетелей по инкриминируемому экс-президенту Виктору Януковичу нынешними властями Украины делу о госизмене заявил экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
"Что касается снайперов, мы считаем, что их было три группы. Разные категории: первые — те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на «майдан», вторая группа — «грузинские снайперы». Третья — третья сила", — перечислил он.
По словам министра, последняя группа была наиболее подготовлена, появилась и ушла из центрального района тайно. «Также тайно доставили им оружие и также тайно его унесли. Придет время, и мы назовем фамилии этих людей, сегодня это небезопасно», — добавил он. «Я с первых дней переворота веду собственное расследование. Сумел не только вывести с Украины папки с документами, свидетельствами о преступлениях, но и с помощью своих соратников добыть дополнительные сведения», — подчеркнул экс-глава МВД.
Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название «евромайдан», в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные «силы самообороны», вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.
На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.
Уже 22 февраля Рада приняла так называемое постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента, на которых 25 мая победил Петр Порошенко.
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