Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине 

При этом действующий глава государства набирает 9%, говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».
За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко свои голоса готовы отдать 11% респондентов, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — по 9%, за председателя Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского по 8%, и за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича 6% опрошенных.
Организаторы исследования говорят, что это свидетельствует о необходимости второго тура голосования.
Выборы президента Украина пройдут весной следующего года.