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Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
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Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине 

Говорит Москва 1 час назад
При этом действующий глава государства набирает 9%, говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».
За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко свои голоса готовы отдать 11% респондентов, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — по 9%, за председателя Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского по 8%, и за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича 6% опрошенных.
Организаторы исследования говорят, что это свидетельствует о необходимости второго тура голосования.
Выборы президента Украина пройдут весной следующего года.
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