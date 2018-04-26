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СММ ОБСЕ назвала защиту жителей Донбасса своей главной задачей
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СММ ОБСЕ назвала защиту жителей Донбасса своей главной задачей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан заявил, что защита жителей Восточной Украины должна быть первостепенной задачей миссии, так как обстановка в регионе нестабильна и непредсказуема, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ОБСЕ.
Выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене в четверг, Апакан затронул тему недавно произошедшего инцидента у Донецкой фильтровальной станции, которая оказалась в зоне обстрелов. «Гуманитарные последствия конфликта — это не только людские жертвы», — заявил он.
Глава миссии отметил, что люди не могли получить доступ к воде, провизии и медикаментам, который, кроме всего прочего, ограничен отсутствием мер по установлению режима прекращения огня, выводу вооружений и разминированию местности. Апакан добавил, что СММ поддерживает режим прекращения огня на некоторых участках, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода оказались в среду в зоне обстрелов. Станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Оба объекта за время конфликта неоднократно подвергались обстрелам.
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