Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», Тимошенко поддержали бы 14% избирателей. Второе место в списке у бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (11%). Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко — за него готовы проголосовать 9% избирателей.

Результаты опроса также показывают, что на выборах будет второй тур.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.