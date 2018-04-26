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Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
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Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине 

BFM.RU 49 минут назад
Экс-премьер Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным опроса социологической группы «Рейтинг», Тимошенко поддержали бы 14% избирателей. Второе место в списке у бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (11%). Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко — за него готовы проголосовать 9% избирателей.
Результаты опроса также показывают, что на выборах будет второй тур.
Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.
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