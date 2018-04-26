Политолог прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которым Тимошенко является самым популярным потенциальным кандидатом в президенты Украины . За политика отдали бы свой голос 14% избирателей. Второе место в рейтинге занял бывший министр обороны Анатолий Гриценко , а третье — действующий глава государства Петр Порошенко

По словам Мезюхо, нет никакой неожиданности в том, что Тимошенко стала лидером рейтинга.

"Эта женщина очень любит власть. Она не просто профессиональный политик, а народный депутат, пользующийся услугами политтехнологов и пиарщиков", — заявил политолог.

Он также отметил, что в своей политической деятельности Тимошенко могла прибегать к помощи иностранных специалистов.

"Действительно, у Тимошенко на Украине есть свой так называемый электорат, который всегда голосует за бывшего премьера Украины, как бы ни скакал уровень ее народной легитимности по рейтинговой таблице", — считает Мезюхо.