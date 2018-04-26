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Политолог прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге
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Политолог прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Юлии Тимошенко есть собственный электорат, который голосует за нее вне зависимости от позиции политика в рейтинговой таблице. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Иван Мезюхо.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которым Тимошенко является самым популярным потенциальным кандидатом в президенты Украины. За политика отдали бы свой голос 14% избирателей. Второе место в рейтинге занял бывший министр обороны Анатолий Гриценко, а третье — действующий глава государства Петр Порошенко.
По словам Мезюхо, нет никакой неожиданности в том, что Тимошенко стала лидером рейтинга.
"Эта женщина очень любит власть. Она не просто профессиональный политик, а народный депутат, пользующийся услугами политтехнологов и пиарщиков", — заявил политолог.
Он также отметил, что в своей политической деятельности Тимошенко могла прибегать к помощи иностранных специалистов.
"Действительно, у Тимошенко на Украине есть свой так называемый электорат, который всегда голосует за бывшего премьера Украины, как бы ни скакал уровень ее народной легитимности по рейтинговой таблице", — считает Мезюхо.
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