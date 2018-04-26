Ещё
Власти ЛНР призвали ОБСЕ к объективной оценке событий в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти ЛНР призвали ОБСЕ к объективной оценке событий в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обратился к руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обратить внимание на необъективность некоторых наблюдателей миссии, работающих в Донбассе.
"Просим обратить внимание руководства СММ ОБСЕ на необъективность отдельных представителей международной миссии, которые открыто нарушают пункт №3 «действовать согласно принципам беспристрастности и транспарентности». Просим быть объективными и не отдавать предпочтения не одной из сторон конфликта, чтобы не подрывать авторитет и уважение к ОБСЕ", — сказал Марочко.
Он уточнил, что у Народной милиции ЛНР вызывает обеспокоенность принципы работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР. По мнению Марочко, наблюдатели пытались «прикрыть» нарушения минских договоренностей украинскими силовиками. По словам представителя оборонного ведомства, в ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что днем 24 апреля, находясь в районе пункта-пропуска «Станица Луганская», наблюдатели слышали звук выстрела из автомата с территории, подконтрольной ЛНР, а позже выстрелы с подконтрольной ВСУ территории.
"Однако люди, которые в тот момент находились на КПВВ «Станица-Луганская» и были свидетелями обстрелов, не согласны с данными предположениями миссии. По их словам, ВСУ первыми открыли огонь, причем с применением РПГ (ручного противотанкового гранатомета, — ред.) и миномета", — рассказал Марочко.
Он подчеркнул, что в отчете прослеживаются «размытые фразы относительно провокационных и преступных действий ВСУ и скрупулёзное и точное описание реакции на них со стороны Народной милиции ЛНР».
РИА Новости: последние новости
Украинский министр возмутился поездками украинцев на отдых в Крым Силовики 190 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР Политолог прокомментировал лидерство Тимошенко в президентском рейтинге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом188
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…402
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян927
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием86
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение