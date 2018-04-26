Власти ЛНР призвали ОБСЕ к объективной оценке событий в Донбассе

ЛУГАНСК , 26 апр — РИА Новости . Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обратился к руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обратить внимание на необъективность некоторых наблюдателей миссии, работающих в Донбассе.

"Просим обратить внимание руководства СММ ОБСЕ на необъективность отдельных представителей международной миссии, которые открыто нарушают пункт №3 «действовать согласно принципам беспристрастности и транспарентности». Просим быть объективными и не отдавать предпочтения не одной из сторон конфликта, чтобы не подрывать авторитет и уважение к ОБСЕ", — сказал Марочко.

Он уточнил, что у Народной милиции ЛНР вызывает обеспокоенность принципы работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР. По мнению Марочко, наблюдатели пытались «прикрыть» нарушения минских договоренностей украинскими силовиками. По словам представителя оборонного ведомства, в ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что днем 24 апреля, находясь в районе пункта-пропуска «Станица Луганская», наблюдатели слышали звук выстрела из автомата с территории, подконтрольной ЛНР, а позже выстрелы с подконтрольной ВСУ территории.

"Однако люди, которые в тот момент находились на КПВВ «Станица-Луганская» и были свидетелями обстрелов, не согласны с данными предположениями миссии. По их словам, ВСУ первыми открыли огонь, причем с применением РПГ (ручного противотанкового гранатомета, — ред.) и миномета", — рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что в отчете прослеживаются «размытые фразы относительно провокационных и преступных действий ВСУ и скрупулёзное и точное описание реакции на них со стороны Народной милиции ЛНР».