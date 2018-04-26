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Украинцы возмутили Киев поездками в Крым
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Украинцы возмутили Киев поездками в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
"Почему эти люди (украинцы — ред.) туда (в Крым — ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш на пресс-конференции в четверг.
По его словам, возглавляемое им министерство намерено "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не сказал.
≥≥ Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии21  Ещё 7 источников 
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