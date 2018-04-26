Киев возмутили поездки украинцев в Крым

Украинский министр Вадим Черныш раскритиковал граждан страны, продолжающих ездить на отдых в Крым . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Черныша, в прошлом августе Украина зафиксировала «самое большое пересечение границы» с полуостровом.

«Это не проблема только государства, это проблема общества», — сказал он, подчеркнув, что не понимает, почему украинцы «туда ездят».

Министр раскритиковал украинцев, которые посещают Крым и «поддерживают туристическую отрасль Российской Федерации ». Черныш пообещал, что его ведомство будет «влиять на этот процесс».

В 2017 году Россию посетили почти шесть миллионов украинцев. Это на 1,6 миллиона больше, чем в 2016-м. В 2013 году, до обострения отношений, границу пересекли 6,2 миллиона граждан Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что железнодорожная компания «Укрзализныця» рассматривает вопрос о прекращении транспортного сообщения с Россией. По словам министра, окончательное решение по этому поводу будет принято в 2018 году.

Омелян заявлял, что родственники украинцев, проживающие в России, сами должны ездить на Украину. Он пообещал «провести разговор» и с автобусными перевозчиками. По мнению министра, украинцев нужно убедить, что «в Россию ездить нечего».