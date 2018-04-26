Ещё
Четверть украинцев выступают за объединение православных церквей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

Четверть украинцев выступают за объединение православных церквей 

360tv.ru 1 час назад
26,9% граждан Украины считают, что украинским православным следует сплотиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ‐КП). 23,4% выступают за объединение православных церквей в независимую единую. Каждый десятый считает, что Украинская православная церковь должна оставаться частью РПЦ. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра на Украине.
Среди опрошенных прихожан УПЦ (Московского патриархата) каждый четвертый (25%) придерживается мнения, что необходимо объединение православных церквей Украины в единую церковь, которая будет добиваться независимости. 13,5% считают, что необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП, а 42,3% за то, чтобы Украинская православная церковь оставалась неотъемлемой частью РПЦ.
Похожая-картина наблюдается и среди прихожан УПЦ-КП (Киевского патриархата). 55,4% выступают за объединение вокруг этой церкви, 27,1% из них считают целесообразным объединиться в единую церковь. Однако лишь 3,1% поддерживают мнение, что православная церковь на Украине должна оставаться частью РПЦ.
35,3% опрошенных прихожан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), выступают за объединение всех православных конфессий в единую церковь, 26,8% — согласны с тем, что православным необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП.
Опрос был проведен среди совершеннолетних украинцев на всей территории страны. Неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР в опросе не участвовали.
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что не признает анафему, наложенную на него Русской православной церковью:. анафеме РПЦ предала Филарета в 1997 году. Он ее не признает также, как и запрет в служении, который был наложен на него 1992 году.
360tv.ru: последние новости
Порошенко призвал укрепить украинскую границу Порошенко заявил о недопустимости запрета украинцам посещать УПЦ МП СБУ сообщили о задержании «российского шпиона»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…354
Макаревич снова оскорбил россиян804
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море265
Собчак смогла договориться с Киевом103
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение