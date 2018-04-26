Четверть украинцев выступают за объединение православных церквей

26,9% граждан Украины считают, что украинским православным следует сплотиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ‐КП). 23,4% выступают за объединение православных церквей в независимую единую. Каждый десятый считает, что Украинская православная церковь должна оставаться частью РПЦ. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра на Украине.

Среди опрошенных прихожан УПЦ (Московского патриархата) каждый четвертый (25%) придерживается мнения, что необходимо объединение православных церквей Украины в единую церковь, которая будет добиваться независимости. 13,5% считают, что необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП, а 42,3% за то, чтобы Украинская православная церковь оставалась неотъемлемой частью РПЦ.

Похожая-картина наблюдается и среди прихожан УПЦ-КП (Киевского патриархата). 55,4% выступают за объединение вокруг этой церкви, 27,1% из них считают целесообразным объединиться в единую церковь. Однако лишь 3,1% поддерживают мнение, что православная церковь на Украине должна оставаться частью РПЦ.

35,3% опрошенных прихожан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), выступают за объединение всех православных конфессий в единую церковь, 26,8% — согласны с тем, что православным необходимо сплотиться вокруг УПЦ-КП.

Опрос был проведен среди совершеннолетних украинцев на всей территории страны. Неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР в опросе не участвовали.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что не признает анафему, наложенную на него Русской православной церковью:. анафеме РПЦ предала Филарета в 1997 году. Он ее не признает также, как и запрет в служении, который был наложен на него 1992 году.