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СМИ сообщили об обыске в украинском порту, принадлежащем олигарху Фирташу
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СМИ сообщили об обыске в украинском порту, принадлежащем олигарху Фирташу 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Правоохранители проводят обыски в Николаевском морском специализированном порту «Ника-Тера», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, передает в четверг агентство «Укринформ» со ссылкой на сотрудников предприятия.
"В Николаевском морском специализированном порту «Ника-Тера» проходят обыски. Киевские правоохранители в масках с оружием зашли на предприятие и проводят следственные действия. Эту информацию журналистам подтвердили сотрудники предприятия", — говорится в сообщении агентства.
Работники предприятия сообщили агентству, что спецназовцы начали обыскивать кабинеты, остановлена работа предприятия.
Также, по данным агентства, обыски проводит Генпрокуратура Украины. «В прокуратуре Николаевской области „Укринформу“ сообщили, что ничего об этом (обысках — ред.) не знают, ведь следственные действия проводит ГПУ и киевское спецподразделение „КОРД“. Местные правоохранители к операции не привлекались», — говорится в сообщении.
По информации агентства, площадь порта составляет 147 гектаров, число работников — около 1,2 тысячи человек. Мощности предприятия позволяют перегружать 7 миллионов тонн грузов в год. Компания входит в портовый бизнес Group DF олигарха Фирташа.
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
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