СМИ сообщили об обыске в украинском порту, принадлежащем олигарху Фирташу

"В Николаевском морском специализированном порту «Ника-Тера» проходят обыски. Киевские правоохранители в масках с оружием зашли на предприятие и проводят следственные действия. Эту информацию журналистам подтвердили сотрудники предприятия", — говорится в сообщении агентства.

Работники предприятия сообщили агентству, что спецназовцы начали обыскивать кабинеты, остановлена работа предприятия.

Также, по данным агентства, обыски проводит Генпрокуратура Украины . «В прокуратуре Николаевской области „Укринформу“ сообщили, что ничего об этом (обысках — ред.) не знают, ведь следственные действия проводит ГПУ и киевское спецподразделение „КОРД“. Местные правоохранители к операции не привлекались», — говорится в сообщении.

По информации агентства, площадь порта составляет 147 гектаров, число работников — около 1,2 тысячи человек. Мощности предприятия позволяют перегружать 7 миллионов тонн грузов в год. Компания входит в портовый бизнес Group DF олигарха Фирташа.