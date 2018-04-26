Ещё
На границе Ростовской области и Украины задержали крупную партию говядины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На границе Ростовской области и Украины задержали крупную партию говядины 

Ростовские Вести 2 часа назад
В в районе н.п. Шептуховка Чертковского района Ростовской области сотрудниками Пограничного управления пресечена попытка контрабандного перемещения через границу крупной партии мяса. В ночное время три гражданина Украины, двое из которых несовершеннолетние на автомобиле УАЗ подъехали к государственной границе со стороны Украины с грузом мяса говядины. Там их уже ждали с другой стороны границы подельники два гражданина России также на автомобиле. В это время злоумышленники еще не догадывались, что являются объектами скрытого наблюдения пограничников. Все действия по переброске мяса из Украины в Россию были полностью зафиксированы пограничным нарядом с использованием тепловизионного оборудования, по информации которого к месту незаконного перемещения товаров из отделения в н.п. Чертково выдвинулась тревожная группа. В кузове задержанного автомобиля обнаружено свыше 750 кг мяса говядины, общая стоимость которого по предварительной оценке составила более 300 тыс. рублей. По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях, в отношении граждан Украины по ч. 2 ст. 18.1 (нарушение правил пересечения Государственной границы Российской Федерации, совершенные иностранным гражданином), в отношении граждан России по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов). Груз изъят и будет передан сотрудникам Управления ветеринарии по Ростовской области для проведения анализа на опасные вирусы.
Ростовские Вести: последние новости
В Стерлитамак 17-летний школьник напал с ножом и поджег учебный класс «МегаФон» предлагает два Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного В Ростове 1 мая откроется новый парк на левом берегу Дона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом188
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…402
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян927
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием86
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение