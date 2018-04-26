На границе Ростовской области и Украины задержали крупную партию говядины 

В в районе н.п. Шептуховка Чертковского района Ростовской области сотрудниками Пограничного управления пресечена попытка контрабандного перемещения через границу крупной партии мяса. В ночное время три гражданина Украины, двое из которых несовершеннолетние на автомобиле УАЗ подъехали к государственной границе со стороны Украины с грузом мяса говядины. Там их уже ждали с другой стороны границы подельники два гражданина России также на автомобиле. В это время злоумышленники еще не догадывались, что являются объектами скрытого наблюдения пограничников. Все действия по переброске мяса из Украины в Россию были полностью зафиксированы пограничным нарядом с использованием тепловизионного оборудования, по информации которого к месту незаконного перемещения товаров из отделения в н.п. Чертково выдвинулась тревожная группа. В кузове задержанного автомобиля обнаружено свыше 750 кг мяса говядины, общая стоимость которого по предварительной оценке составила более 300 тыс. рублей. По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях, в отношении граждан Украины по ч. 2 ст. 18.1 (нарушение правил пересечения Государственной границы Российской Федерации, совершенные иностранным гражданином), в отношении граждан России по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов). Груз изъят и будет передан сотрудникам Управления ветеринарии по Ростовской области для проведения анализа на опасные вирусы.