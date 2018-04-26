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Опрос показал, чего больше всего ждут украинцы от нового президента
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Опрос показал, чего больше всего ждут украинцы от нового президента 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе, свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», представленные в четверг на пресс-конференции.
Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года. Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9%.
Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка.
В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышение качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.
В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.
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