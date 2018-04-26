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Киев усиливает контроль на границе с Крымом
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Киев усиливает контроль на границе с Крымом 

РИА Новости Крым 42 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в ряд законодательных актов, касающихся обеспечения приграничной безопасности страны, который в том числе предусматривает усиление контроля контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Крымом. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Как отметили в пресс-службе, «реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе, контролируемых приграничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или к временно оккупированной территории Украины».
В частности, согласно изменениям, теперь иностранцам и лицам без гражданства в случае незаконного пересечения ими украинской границы не через пункты пропуска погранслужба может запретить въезд в страну максимум не на три года, как было раньше, а на пять лет. За повторное «нарушение» предусмотрено еще дополнительно 5-10 лет запрета на въезд на Украину.
Одним из авторов правок выступил депутат Верховной рады Николай Паламарчук, который в 2000-х годах неоднократно возглавлял Главное управление МВД Украины в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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