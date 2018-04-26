Киев усиливает контроль на границе с Крымом

Как отметили в пресс-службе, «реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе, контролируемых приграничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или к временно оккупированной территории Украины».

В частности, согласно изменениям, теперь иностранцам и лицам без гражданства в случае незаконного пересечения ими украинской границы не через пункты пропуска погранслужба может запретить въезд в страну максимум не на три года, как было раньше, а на пять лет. За повторное «нарушение» предусмотрено еще дополнительно 5-10 лет запрета на въезд на Украину.

Одним из авторов правок выступил депутат Верховной рады Николай Паламарчук, который в 2000-х годах неоднократно возглавлял Главное управление МВД Украины в Крыму.