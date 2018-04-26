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Пресс-конференция свидетелей со стороны Януковича. Видеотрансляция
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Пресс-конференция свидетелей со стороны Януковича. Видеотрансляция 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция свидетелей со стороны Виктора Януковича, посвященная решению киевского суда, не разрешившего им выступить с показаниями и постановившего сразу перейти к стадии судебных дебатов.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Украины Николай Азаров (2010 — 2014 годы), глава администрации президента Украины Андрей Клюев (2014 год), министр МВД Украины Виталий Захарченко (2011 — 2014 годы), командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк (2012 — 2014 годы).
В конце июня 2017 года киевский суд начал рассмотрение дела четвертого президента Украины Виктора Януковича. 19 апреля 2018 года Оболонский районный суд Киева перешел от стадии допроса свидетелей к стадии судебных дебатов. Дебаты назначены на 3 — 4 мая.
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