Пресс-конференция свидетелей со стороны Януковича. Видеотрансляция

ТАСС проходит пресс-конференция свидетелей со стороны Виктора Януковича , посвященная решению киевского суда, не разрешившего им выступить с показаниями и постановившего сразу перейти к стадии судебных дебатов.

В конце июня 2017 года киевский суд начал рассмотрение дела четвертого президента Украины Виктора Януковича. 19 апреля 2018 года Оболонский районный суд Киева перешел от стадии допроса свидетелей к стадии судебных дебатов. Дебаты назначены на 3 — 4 мая.