Чернобыль задумали превратить в центр прогрессивных технологий

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что зона отчуждения, созданная вокруг Чернобыльской АЭС, должна стать центром развития новых технологий. Об этом он написал в Facebook.

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасные события 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей… Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал украинский лидер.

Выступая на мероприятиях в связи 32-й годовщиной аварии на АЭС, Порошенко заявил, что в декабре 2018 года планируется введение в эксплуатацию нового конфайнмента (изоляционного арочного сооружения) над четвертым блоком станции.

«В этом году завершится один из этапов превращения объекта укрытия в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного или, как говорят, надвинутого еще раньше. Завершаются работы по монтажу оборудования и систем», — цитирует его «Гордон».