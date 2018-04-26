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Украинские силовики обстреляли из танков окраину Горловки
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Украинские силовики обстреляли из танков окраину Горловки 

Свободная пресса 52 минуты назад
Два дома сгорели и еще четыре получили повреждения в результате обстрела населенного пункта Зайцево, расположенного на окраине донецкой Горловки. Об этом заявил журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, инцидент произошел утром 26 апреля. Огонь велся «по направлению Зайцево северное — Зайцево южное с применением минометов, танков, зенитных установок, БМП-2 и АГС». «В результате обстрела два дома сгорели, четыре разрушены прямыми попаданиями боеприпасов», — заявил представитель ДНР в СЦКК, отметив, что пожарные не смогли прибыть к месту возгорания из-за обстрела.
Отметим, что в конце прошлой недели, 22 апреля, мирный житель стал жертвой обстрела Зайцево. Мужчина был убит выстрелом из гранатомета.
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