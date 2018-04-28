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Националисты съедутся на празднование «Одесской Хатыни» в Одессу
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Националисты съедутся на празднование «Одесской Хатыни» в Одессу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, в частности сообщает ВО «Свобода» в Facebook.
«2 мая в Одессе — День украинского порядка. 2 мая 2014 года в Одессе произошло испытание силы украинской идеи в борьбе с коллаборационизмом, терроризмом и иностранным влиянием… Их (националистов — ред.) бесстрашный подвиг стал определяющим фактором решения судьбы не только юга Украины, но и всего государства. Он… безальтернативно утвердил в Одессе Украинский Порядок», — говорится в сообщении «свободовцев».
Торжественный марш планируют начать в центральном парке Одессы им. Т. Г. Шевченко.
В то же время, с сегодняшнего дня правоохранительные органы в Одессе перешли на усиленный вариант несения службы. Кроме того, 2 мая для транспорта будет перекрыт центр Одессы.
2 мая 2014 года украинские националисты устроили бойню в Одессе. В результате поджога ими Дома профсоюзов погибли 42 человека. В результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли шесть человек. При этом шестеро из всех погибших скончались от огнестрельных ранений, десятеро выпали из окон горящего здания и разбились, 32 — погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Среди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний.
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