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Опрос: Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине
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Опрос: Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине 

Rambler News Service 54 минуты назад
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг, набрав 14% голосов респондентов, передает УНИАН со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Согласно результатам исследования, среди респондентов, которые намерены принять участие в выборах президента страны и уже определились с избранником, за Тимошенко готовы проголосовать 14% опрошенных, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 11%, за действующего президента Петра Порошенко, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука — по 9%.
Отмечается, что лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко и шоумену Владимиру Зеленскому доверяют 8% опрошенных, а главе партии «За жизнь» Вадиму Рабиновичу — 6%.
«Мы намеренно всегда показываем в наших презентациях моделирование выбора. То есть, расчет среди тех, кто уже определился и, кто намерен голосовать. В принципе, это результаты, приближенные к условному первому туру, и мы можем сейчас спрогнозировать примерно, как бы он выглядел, если бы выборы состоялись завтра», — сказал заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысов.
Опрос проходил 10 — 22 апреля. Всего было опрошено 6 тыс. респондентов старше 18 лет, погрешность — не более 1,5%. Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.
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