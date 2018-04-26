Омбудсмен ДНР встретилась с главой миссии ООН по правам человека на Украине

"Двадцать четвертого апреля в закрытом режиме состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер", — заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР добавили, что в ходе встречи обсуждались вопросы возвращения документов людям, освобожденным в результате обмена пленными, «процессуальное очищение» и вопрос доступа представителей миссии в зал суда во время слушания дел, которые касаются конфликта в Донбассе.

Кроме того, Морозова подчеркнула благоприятное влияние тесного сотрудничества с ООН на ситуацию с содержанием пленных сторонников ДНР в местах заключения.

"Мы плотно сотрудничаем с ООН в вопросе посещения пленных на той территории. Не могу сказать, что это сильно меняет ситуацию, но тем не менее процентов на 20 условия содержания пленных на украинской стороне улучшаются", — сказала РИА Новости Морозова.