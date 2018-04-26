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Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко, пишут СМИ
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Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко, пишут СМИ 

РИА Новости 59 минут назад
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Депутаты городского совета Днепра (бывший Днепропетровск — ред.) приняли «кодекс поведения», в частности запретили критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства, сообщило в четверг интернет-издание Depo. Днепр.
По данным издания, на сессии горсовета Днепра депутаты приняли решение «Об утверждении Кодекса поведения».
"Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ", — говорится в сообщении издания.
Кроме того, сотрудникам запрещено появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии. Также они должны быть вежливыми в общении и придерживаться общепризнанных этических норм, одеваться опрятно, а их одежда должна соответствовать общепринятым нормам приличия.
"Для контроля за соблюдением кодекса создается специальная комиссия. Работники, которые нарушили кодекс, будут нести дисциплинарную ответственность. Также нарушения являются основанием для расторжения трудового договора", — говорится в сообщении издания.
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