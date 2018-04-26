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Киевский «Арсенал» с 2019 года будет называться «Арсенал ЦСКА»
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Киевский «Арсенал» с 2019 года будет называться «Арсенал ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киевский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании меморандума с Министерством обороны Украины. Согласно заключенному соглашению, со следующего года клуб будет называться «Арсенал ЦСКА».
— Теперь у украинских солдат появилась своя команда, — сказал президент «Арсенала» Ивица Пирич. — Мы сделаем максимум возможного, чтобы создать мощную академию «Арсенала» и развивать украинский футбол. Спасибо министру обороны Украины Степану Полтораку за поддержку. Это исторический днь для «Арсенала» и Министерства обороны Украины.
После 29 туров киевский «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины, опережая занимающий вторую строчку «Ингулец» на два очка (65 против 63). До завершения сезона команде предстоит провести пять игр.
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