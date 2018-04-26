Киевский «Арсенал» с 2019 года будет называться «Арсенал ЦСКА»

Киевский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании меморандума с Министерством обороны Украины . Согласно заключенному соглашению, со следующего года клуб будет называться «Арсенал ЦСКА».

— Теперь у украинских солдат появилась своя команда, — сказал президент «Арсенала» Ивица Пирич . — Мы сделаем максимум возможного, чтобы создать мощную академию «Арсенала» и развивать украинский футбол. Спасибо министру обороны Украины Степану Полтораку за поддержку. Это исторический днь для «Арсенала» и Министерства обороны Украины.

После 29 туров киевский «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины, опережая занимающий вторую строчку «Ингулец» на два очка (65 против 63). До завершения сезона команде предстоит провести пять игр.