В Конгрессе озаботились «государственным» антисемитизмом Киева 

Текст обращения опубликован на сайте конгрессмена-демократа Ро Ханы, представляющего Калифорнию.
Так, критике подверглись принятые в Польше поправки к закону об институте национальной памяти, вызвавшие в начале года серьезные разногласия между Тель-Авивом, Вашингтоном и Варшавой. «В этом году Варшава приняла закон, который делает уголовным преступлением упоминание о том, что Польша участвовала в Холокосте. Закон, который был правильно раскритикован Государственным департаментом, правительством Израиля и другими, сопровождался всплеском антисемитской риторики», — напоминают конгрессмены.
Однако большая часть недовольства американских политиков досталась официальному Киеву.
"Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше, героизируя нацистских коллаборантов и объявляя уголовным преступлением отрицание их «героизма». Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России, — «РГ»), а также Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России, — «РГ»). Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941— 1945 годах", — говорится в обращении конгрессменов к Госдепу.
Конгрессмены указали на проявления антисемитизма, игнорируемые, а зачастую и поддерживаемые властями. Так, они напомнили о проходившем летом прошлого года на западе страны фестивале, посвященном памяти «гауптмана Шухевича». То, что даты мероприятия совпали с годовщиной варварского еврейского погрома 1941 года во Львове, вызвало у подписавших письмо особое беспокойство.
"Особенно тревожно, что большая часть проявлений нацистского прославления на Украине поддерживается государством. Например, посвященная УПА кампания, в 2017 году проводившаяся Украинским институтом национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И события во Львове в 2017 году, где состоялся «Шухевич-Фест» в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тысячи евреев. Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста на Украине сопровождается и другими формами антисемитизма. Как указало израильское Министерство по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, «отбеливание» этих украинских героев совпало с увеличением случаев антисемитизма по всей Украине", — напоминают внешнеполитическому ведомству члены Конгресса.
Подписавшие обращение политики призвали Госдеп дать им отчет о своих действиях по борьбе с ростом антисемитизма применительно к Украине и странам ЕС, где существует такая проблема. Кроме того, конгрессмены просят Госдеп создать должность специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму, предусмотрев создание отдельного офиса. Также дипломатам предложено настоятельно указать Киеву и Варшаве на необходимость отказа от попыток искажения фактов касательно Холокоста и почитания нацистских коллаборантов, а также заняться расследованием антисемитских преступлений.
Стоит заметить, что упомянутые конгрессменами примеры антисемитизма на Украине — лишь малая часть от фиксируемых. Так, только за последнюю неделю произошло два инцидента: 23 апреля был осквернен памятник Скорбящей Матери в Полтаве — его расписали свастиками и антисемитскими лозунгами. А 27 апреля в Тернополе был подожжен памятник жертвам Холокоста.
Кроме того, в антисемитский скандал попал посол Украины в Кувейте Владимир Толкач, взявшийся в Facebook рассуждать о том, как правильно по-украински называть евреев, что не осталось без внимания подписчиков. Наконец, сегодня во Львове проходит так называемый «Марш Величия духа» в честь 75-летия основания 14-ой дивизии ваффен-СС «Галичина», участвовавшей в Холокосте. К этой «знаменательной дате» были выпущены юбилейные марки с изображением «выдающихся борцов за независимость» в эсэсовской форме.