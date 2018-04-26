Киевский «Арсенал» со следующего года будет называться «Арсенал ЦСКА»

Президент киевского «Арсенала» Ивица Пирич сообщил, что клуб подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Украины и со следующего года будет называться «Арсенал ЦСКА».

«Сегодня «Арсенал» (Киев) подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Со следующего года футбольный клуб будет называться «Арсенал ЦСКА».

Теперь и солдаты Украины получили свою команду, мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы сделать сильную футбольную академию и поднимать украинский футбол.