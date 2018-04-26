Порошенко анонсировал в декабре введение нового укрытия над ЧАЭС

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки «Укрытие» (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта «Укрытие» планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.

"В этом году завершится один из важнейших этапов превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного еще раньше", — заявил Порошенко в ходе памятных мероприятий, посвященных 32 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.