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Неравное партнерство: Столтенберг шлет сигнал Москве через Украину
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Неравное партнерство: Столтенберг шлет сигнал Москве через Украину 

ФБА «Экономика сегодня» 34 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заявления главы НАТО о практической помощи «важному партнеру» Украине встраивается в общий антироссийский процесс и никоим образом не является риторикой — это прямое послание Москве. Такое мнение высказал ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Главы МИД стран НАТО на встрече в пятницу могут обсудить стремление Украины вступить в ряды Альянса. «Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос», — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подтвердив, что организация продолжит оказывать практическую поддержку Украине, так как она важный партнер альянса.
В феврале, комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Столтенберг связывал этот процесс с реформой в оборонной сфере.
"Вопрос членства будет рассматриваться в зависимости от тех успехов, которых достигнет Украина в этом направлении", — говорил глава Альянса. В свою очередь президент Петр Порошенко заявлял, что членство Украины в НАТО остаётся стратегической целью для страны.
Принципиальная позиция
Заявление Столтенберга об Украине как важном партнере нужно рассматривать в рамках противостояния коллективного Запада и России, оно является принципиальным высказыванием, говорит Константин Блохин.
"Мы видим, как США и Запад выходят на новый конфронтационный уровень, России объявляется новая холодная война, стоит, похоже, ждать ухудшения ситуации, и не только на дипломатическом уровне. Для Запада восточноевропейский фронт — Прибалтика, Украина — является приоритетом. Понятно, что Киеву не приходится надеяться на то, что их пригласят в НАТО в ближайшей перспективе, но фактические поставки оружия Киеву Западом, а также вероятность новой эскалации конфликта в Донбассе к осени — это то, что вполне сообразуются с реальностью", — отметил эксперт.
Часть антироссийского процесса
Заявления о преодолении нашего вето в Совбезе ООН, сегодняшнее вторжение американцев на территорию резиденции российского консула — это все элементы единого антироссийского процесса. Соответственно, воспринимать высказывание Столтенберга о партнерстве Украины как нечто заурядное и ничего не значащее было бы легкомысленно.
"Его слова — нисколько не риторика, а прямой месседж Москве", — считает Константин Блохин.
Накануне Петр Порошенко сообщил об участии бойцов ВСУ в международных учениях стран-членов НАТО Combined Resolve X.
"В этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84", — написал президент Украины в социальных сетях.
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