Неравное партнерство: Столтенберг шлет сигнал Москве через Украину

Главы МИД стран НАТО на встрече в пятницу могут обсудить стремление Украины вступить в ряды Альянса. «Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос», — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , подтвердив, что организация продолжит оказывать практическую поддержку Украине, так как она важный партнер альянса.

В феврале, комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Столтенберг связывал этот процесс с реформой в оборонной сфере.

"Вопрос членства будет рассматриваться в зависимости от тех успехов, которых достигнет Украина в этом направлении", — говорил глава Альянса. В свою очередь президент Петр Порошенко заявлял, что членство Украины в НАТО остаётся стратегической целью для страны.

Принципиальная позиция

Заявление Столтенберга об Украине как важном партнере нужно рассматривать в рамках противостояния коллективного Запада и России , оно является принципиальным высказыванием, говорит Константин Блохин.

"Мы видим, как США и Запад выходят на новый конфронтационный уровень, России объявляется новая холодная война, стоит, похоже, ждать ухудшения ситуации, и не только на дипломатическом уровне. Для Запада восточноевропейский фронт — Прибалтика, Украина — является приоритетом. Понятно, что Киеву не приходится надеяться на то, что их пригласят в НАТО в ближайшей перспективе, но фактические поставки оружия Киеву Западом, а также вероятность новой эскалации конфликта в Донбассе к осени — это то, что вполне сообразуются с реальностью", — отметил эксперт.

Часть антироссийского процесса

Заявления о преодолении нашего вето в Совбезе ООН , сегодняшнее вторжение американцев на территорию резиденции российского консула — это все элементы единого антироссийского процесса. Соответственно, воспринимать высказывание Столтенберга о партнерстве Украины как нечто заурядное и ничего не значащее было бы легкомысленно.

"Его слова — нисколько не риторика, а прямой месседж Москве", — считает Константин Блохин.

Накануне Петр Порошенко сообщил об участии бойцов ВСУ в международных учениях стран-членов НАТО Combined Resolve X.

"В этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84", — написал президент Украины в социальных сетях.