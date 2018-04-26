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Раскрыт секретный документ с планами Украины против России
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Раскрыт секретный документ с планами Украины против России 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Вооруженные силы Украины планируют информационные диверсии для формирования общественного мнения на Западе и в России. Об этом свидетельствует перехваченная переписка украинского командования.
Журналист Дмитрий Борисенко обнародовал в Сети документ, полученный силами специальных операций. Публикация подкреплена фотокопиями любопытных бумаг.
В документе отражены планы по дискредитации России. В частности, перечислены мероприятия по проведению информационных диверсий и формированию нужного украинским властям общественного мнения. Все это планируется осуществить не только на территории Украины, но и в западных странах, а также в России и Белоруссии.
Демонстрация агрессивной политики России, дискредитация руководства ЛДНР, распространение информации о катастрофической ситуации в республиках Донбасса — такие утверждения были выбраны в качестве основных направлений информационной пропаганды. Помимо этого, отмечены такие задачи, как проведение спецмероприятий в ДНР и ЛНР с последующими обвинениями России в халатности во время военных действий.
Более того, в документе значатся намерения обвинить руководства ЛДНР в использовании запрещенных методов ведения войны. В их числе фосфорное и химическое оружие.
Судя по переписке, самой первой намечена операция под названием «Георгиевский колорад». Она заключается в срыве парада Победы в Луганске.
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