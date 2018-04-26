Раскрыт секретный документ с планами Украины против России

Вооруженные силы Украины планируют информационные диверсии для формирования общественного мнения на Западе и в России . Об этом свидетельствует перехваченная переписка украинского командования.

Журналист Дмитрий Борисенко обнародовал в Сети документ, полученный силами специальных операций. Публикация подкреплена фотокопиями любопытных бумаг.

В документе отражены планы по дискредитации России. В частности, перечислены мероприятия по проведению информационных диверсий и формированию нужного украинским властям общественного мнения. Все это планируется осуществить не только на территории Украины, но и в западных странах, а также в России и Белоруссии

Демонстрация агрессивной политики России, дискредитация руководства ЛДНР, распространение информации о катастрофической ситуации в республиках Донбасса — такие утверждения были выбраны в качестве основных направлений информационной пропаганды. Помимо этого, отмечены такие задачи, как проведение спецмероприятий в ДНР и ЛНР с последующими обвинениями России в халатности во время военных действий.

Более того, в документе значатся намерения обвинить руководства ЛДНР в использовании запрещенных методов ведения войны. В их числе фосфорное и химическое оружие.