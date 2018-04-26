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Революция в образовании: Киев оставил Украину без ВУЗов
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Революция в образовании: Киев оставил Украину без ВУЗов 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Министерство образования и науки страны. Замена термина соответствует закону об образовании, передает украинское интернет-издание «Вести».
В постановлении кабинета министров утверждается, что ликвидация ВУЗов смягчит требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы.
Кроме того, в министерстве заявляют, что теперь возможности деятелей культуры и искусств в получении звания доцента уравнены с деятелями науки.
Еще одно нововведение — отмена аттестации школ и функции инспектирования в местных органах власти.
В декабре 2017 года Венгрия заявила о необходимости отмены нового украинского закона об образовании, поскольку он дискриминирует национальные меньшинства. Недовольство также высказывали Польша и Румыния.
В феврале 2017 года министерство образования и науки Украины заявило о решении аннулировать лицензии высших учебных заведений, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму и Севастополе.
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