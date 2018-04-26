Макаревич назвал Крым оккупированной территорией

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не поедет с гастролями на крымский полуостров, так как считает эту территорию оккупированной. Об этом он сказал в эфире программы «На троих».

Отметим, что недавно Макаревич заявил, что никогда не жалел о своих политических высказываниях.

Сейчас же он подчеркнул, что «не смягчился и не ужесточился» по своей позиции в отношении Крыма . Музыкант считает, что для стабильности в мире необходимо всем соблюдать международные договоренности.

Макаревич также подчеркнул, что не был в Крыму после 2014 года, с того времени как территория полуострова воссоединилась с Россией в результате проведенного референдума.

На вопрос о том, планирует ли музыкант гастроли в Крыму, если он получит разрешение у властей Украины , Макаревич сказал: «Нет, я не хочу туда ехать. Я считаю эту территорию оккупированной».

Кроме того, лидер «Машины времени» рассказал, после какого момента поменялось его отношение к российской власти.

«Я думаю, что это произошло не в один день. Это была череда событий, череда каких-то таких решений, поступков, деклараций и прочего. Потом, безусловно, Украина. Сейчас я уже не очень понимаю, что происходит. Сейчас я все время стараюсь себе сказать, что, если происходит событие, на которое непосредственно, вот сейчас ты повлиять не можешь, постарайся сохранить остатки своих нервов. Иначе можно просто умом тронуться», — отметил он.