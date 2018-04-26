Собчак отправили топать по Керченскому мосту 

Депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил, что если украинские власти разрешат экс-кандидату в президенты, телеведущей Ксении Собчак проехать на территорию Крыма через Украину, то это станет позором для страны.
«Пусть себе топает по Керченскому мосту», — сказал Шухевич «ПолитНавигатору».
Украинского депутата поддержали и в России.
«Ну вот, спустя 4 года в Верховной Раде Украины окончательно поняв, что на днях откроется Керченский мост призывают россиян ехать в Крым именно подобным образом. Спасибо за совет. Именно так и поедем, буквально на днях», — сказал News.ru член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.