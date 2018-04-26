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Опрос: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине
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Опрос: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине 

RT на русском 53 минуты назад
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг».
Согласно данным опроса, Тимошенко на президентских выборах поддержали бы 14% избирателей, передаёт РИА Новости.
Второе место в рейтинге у бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (11%). Замыкает тройку действующий глава государства Пётр Порошенко (9%).
Также по 9% голосов получили бы сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко и певец Святослав Вакарчук.
Следом за ними расположились лидер Радикальной партии Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский, которых бы поддержали 8% избирателей.
Опрос проходил с 10 по 22 апреля, в нём участвовали 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины.
Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.
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