Опрос: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине . Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, Тимошенко на президентских выборах поддержали бы 14% избирателей, передаёт РИА Новости

Опрос проходил с 10 по 22 апреля, в нём участвовали 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.